موسيمانى يهنئ الأهلى بتتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا

هنأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي السعودي، نادي الأهلي المصري، بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وقال موسيماني، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: "تهانينا للنسور الحمر والمدرب والفريق الفني والرئيس محمود الخطيب «بيبو» ومجلس الإدارة. لسنوات عديدة كنت تعرف كيف تفوز بهذه الكأس".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب تحقيقه تعادلًا ثمينًا أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في إياب الدور النهائي للبطولة.

واستفاد الأهلي من فوزه ذهابًا بالقاهرة، بهدفين لهدف، ليتوج بالكأس الحادية عشرة في تاريخه.

وسبق لموسيماني أن قاد الأهلي المصري، لتحقيق الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، في مناسبتين (2019-2020) و(2020-2021) إلى جانب قيادته الفريق الأحمر، إلى نهائي النسخة الماضية للبطولة.

ويتولى موسيماني، حاليًا تدريب فريق أهلي جدة، الذي ساهم في تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي وعودته من جديد لدوري المحترفين (دوري روشن) في الموسم المقبل.