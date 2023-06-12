دورى أبطال أفريقيا.. الشحات: الأهلى استحق التتويج باللقب عن جدارة
قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي استحق التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الأداء الذي قدمه في لقاءي الذهاب والعودة في نهائي البطولة أمام فريق الوداد المغربي.
وأضاف الشحات: "عقب انتهاء مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي بالقاهرة في ذهاب نهائي البطولة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، كان لدينا ثقة كبيرة أن الفريق قادر على التتويج باللقب، وجئنا إلى المغرب بمعنويات مرتفعة ورغبة قوية في تحقيق اللقب، واستطعنا أن نعوض تأخرنا ونسجل هدف التعادل ونتوج باللقب من المغرب».
وأوضح لاعب الأهلي أن طموحات اللاعبين لا تتوقف عند التتويج ببطولة، وأن الفريق مستمر في تحقيق أهدافه والتتويج بالألقاب مع النادي.
وأشار الشحات إلى أن الأهلي دائمًا ما يكون عند حسن ظن جماهيره ومحبيه الداعمين له خلال مشواره في كل البطولات.
واختتم حسين الشحات تصريحاته بالتأكيد أن لقب دوري الأبطال يعيد الفريق من جديد إلى التواجد في كأس العالم للأندية وفي المكانة التي يستحقها الفريق، وأن جميع اللاعبين والجهاز الفني لديهم الإصرار في حصد كل البطولات المقبلة.