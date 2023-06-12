دورى أبطال أفريقيا.. الشحات: الأهلى استحق التتويج باللقب عن جدارة

قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي استحق التتويج بلقب ‏دوري أبطال أفريقيا بعد الأداء الذي قدمه في لقاءي الذهاب والعودة في نهائي البطولة أمام ‏فريق الوداد المغربي.‏

وأضاف الشحات: "عقب انتهاء مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي بالقاهرة في ذهاب نهائي ‏البطولة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، كان لدينا ثقة كبيرة أن الفريق قادر على التتويج ‏باللقب، وجئنا إلى المغرب بمعنويات مرتفعة ورغبة قوية في تحقيق اللقب، واستطعنا أن ‏نعوض تأخرنا ونسجل هدف التعادل ونتوج باللقب من المغرب».‏

وأوضح لاعب الأهلي أن طموحات اللاعبين لا تتوقف عند التتويج ببطولة، وأن الفريق ‏مستمر في تحقيق أهدافه والتتويج بالألقاب مع النادي.‏

وأشار الشحات إلى أن الأهلي دائمًا ما يكون عند حسن ظن جماهيره ومحبيه الداعمين له ‏خلال مشواره في كل البطولات.‏

واختتم حسين الشحات تصريحاته بالتأكيد أن لقب دوري الأبطال يعيد الفريق من جديد ‏إلى التواجد في كأس العالم للأندية وفي المكانة التي يستحقها الفريق، وأن جميع اللاعبين ‏والجهاز الفني لديهم الإصرار في حصد كل البطولات المقبلة.‏