دورى أبطال إفريقيا.. الشناوى: قدمنا مباراة كبيرة.. ونستحق التتويج باللقب

أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، على حساب الوداد المغربي، بعد التعادل معه في ملعبه بكازابلانكا 1- 1، وعقب الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2- 1، وأكد الشناوي أن الأهلي يستحق الفوز بالبطولة.

وأكد قائد الأهلي أن التتويج بالبطولة الإفريقية للمرة الـ11 شعور رائع للغاية، وخاصة أن الفوز جاء خارج القاهرة، وفي ملعب الوداد بالمغرب، الذي تعرض فيه الأهلي لظلم كبير في العام الماضي بسبب تحديد دولة المغرب كمستضيف للمباراة النهائية، ولكن الأهلي رغم ذلك لعب المباراة وخسرها، لذلك كانت هناك دوافع كبيرة لدى اللاعبين للفوز بها العام الحالي على نفس الملعب، وهو ما نجحوا فيه باستحقاق كبير.

ووجه الشناوي التهنئة لزملائه اللاعبين قائلًا: «كلهم كانوا رجالًا وقدموا مباراة رائعة. أهنئ أيضًا مجلس إدارة النادي والجهاز الفني وكل منظومة الأهلي. الجميع اجتهد كثيرًا من أجل حصد هذا اللقب».

وأكد الشناوي أن الأهلي لا يعيش على الماضي ويسعى دائمًا من أجل حصد البطولات، قائلًا: «الأهلي يعرف قدره جيدًا، وها نحن قد تأهلنا لكأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي وسوف نكون هناك للمرة الخامسة أيضًا».

اختتم الشناوي حديثه موجهًا التهنئة إلى جماهير النادي الأهلي التي آزرت اللاعبين على مدار الموسم، وخص بالتهنئة الجماهير التي زحفت خلف الفريق وحرصت على تشجيعه من مدرجات ملعب محمد الخامس لتحتفل معه باللقب في النهاية.