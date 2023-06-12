محافظ القليوبية يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023 – 2024 بحد أدني 225 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بمحافظة القليوبية كمرحلة أولى، كما يستثنى الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة أو أكثر من شرط التوزيع الجغرافي.

وأوضحت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فتح باب التقديم لمرحلة الثانوي العام مباشرة على أن تستمر مدة التقديم للمرحلة لمدة شهر، كما أوضحت أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات القليوبية التعليمية لإعلان الحد الأدني للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى بالثانوي العام.