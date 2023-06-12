السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة

تمكنت الحماية المدنية، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى شارع محمد معوض بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه وتحرير محضر بالواقعة.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.