الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير المالية: إعداد الموازنة الجديدة ليس إجراءً داخليًا بل وفقًا لمعيار دولى

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إعداد الموازنة ليس إجراء داخليا، إنما يتم وفقًا لمعيار دولي للمؤسسات التي يتم التعامل معها، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تستوفي فقط المعايير المحلية، وإنما المعايير الدولية في إعداد الموازنات. 

 وكشف وزير المالية، عن أن وزارة الإعلام دستوريا حتى 31 مايو الماضي كانت موجودة وصدر قرار إلغائها من رئيس مجلس الوزراء في أول يونيو.

وأوضح أنه تم تسليم الموازنة الجديدة فى شهر مارس الماضي لمجلس النواب، وكان يجب تخصيص موازنة لها حتى لا نخالف الدستور، مشيرا إلى أنه مبلغ بسيط قيمته 6 ملايين جنيه. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023- 2024.

ونفى وزير المالية، مخالفة الدستور بشأن المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم، مشيرًا إلى تخصيص 591،9 مليار جنيه للتعليم في الموازنة الجديدة، و99٫9 مليار جنيه للبحث العلمي.

وقال: نحن ملتزمون بنسب الاستحقاقات الدستورية، متابعًا أنه تم مراعاة عدم الازدواج في حساب النفقات.

الاستحقاقات الدستورية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهيئات العامة الاقتصادية الجلسة العامة لمجلس النواب الخطة والموازنة الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور حنفي جبالي

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