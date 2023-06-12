الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد موقع سوق السيارات الجديد

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية موقع أول سوق للسيارات الجديد بطريق شبين الكوم - اصطبارى بهدف توفير أماكن حضارية ومواجهة الأسواق العشوائية، مشيراً إلى أن السوق سيعمل على تعظيم موارد المحافظة وتنميتها بما يعود بالنفع العام على المحافظة.

جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى والمحاسب السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

وخلال تفقده سوق السيارات الجديد، وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتهيئة المنطقة المحيطة ورفع كافة الإشغالات بجوار السوق وإقامة إستراحات لخدمة الزائرين، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع وحدة التدخل السريع لتسوية وتمهيد الموقع بشكل عام ورفع كافة تراكمات الأتربة لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً للسوق وأمام الزائرين.

وأوضح محافظ المنوفية أن سوق السيارات الجديد يقام لأول مرة على أرض المحافظة ويتم تنظيمه يوم الجمعة من كل أسبوع بصفة دورية ، بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم، لافتاً إلى أن السوق يتميز بتوافر كافة الخدمات من الحماية المدنية والشهر العقارى والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية  لتقديم  خدمات أفضل لأهالينا بالمنوفية.

وتابع اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، أول يوم عمل لسوق السيارات الأسبوعي لبيع وشراء السيارات بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم والتقى بعدد من العارضين وأصحاب المعارض والاستماع لأرائهم وتم حصر كافة الاحتياجات اللازمة لتطوير السوق لضمان استمرارية تنظيمه، رافقه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الأستاذ محمد فوزي رئيس شعبة السيارات بالمنوفية، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز شبين الكوم وبركة السبع والسادات وسرس الليان وحي شرق شبين الكوم.

وشهد اليوم سوق السيارات إقبال كثيف من الجماهير، وسيتم تنظيمه يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع بصفة دورية، ويتميز سوق السيارات بتوافر كافة الخدمات من الحماية المدنية والشهر العقاري والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف من إقامة سوق السيارات مواجهة الأسواق العشوائية وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشترى من التواجد بمكان واحد يتمتع بكافة المزايا.

أبو ليمون الأسواق العشوائية الجمعة والسبت الحماية المدنية السكرتير العام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون

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