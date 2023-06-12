الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرنك وحتشبسوت الأجمل.. مصر تتصدر قوائم أفضل المعابد فى العالم

معبد الكرنك
معبد الكرنك

رصدت شبكة "إم إس إن" الأمريكية، قائمة بأفضل المعابد حول العالم، حيث تصدرت مصر القائمة التي تضم 31 معبدا حول العالم.

الكرنك أفضل معابد العالم

شيد الكرنك منذ 2000 إلى 4000 عام، وهو عبارة عن مجمع معبد مصري قديم شاسع يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل في طيبة القديمة "الأقصر الحديثة". 


وأوضحت الشبكة الأمريكية أن المعبد كان مخصصا لآمون رع، وهو إله مرتبط بطيبة، حيث كان هذا الإله شهيرا بشكل خاص خلال عصر الدولة الحديثة "حوالي 1550 قبل الميلاد إلى 1070 قبل الميلاد"، ويعود جزء كبير من أعمال البناء إلى هذه الفترة.


وتابعت أن حكاما مصريين مختلفون تركوا بصماتهم في الكرنك عندما كانوا في السلطة، حيث أضاف كل منهم هياكل جديدة، مثل الكنائس الصغيرة والمداخل الحجرية الكبيرة التي تسمى الآن "أبراجا".


وأضافت أن اليوم، يغطي مجمع المعبد أكثر من 0.4 ميل مربع "1 كيلومتر مربع"- وهي مساحة أكبر من بعض المدن القديمة، ما يجعله أفضل وأجمل المعابد حول العالم.

معبد حتشبسوت الجنائزي

أكدت الشبكة أنه تم بناء مجمع المعبد الجنائزي هذا، المعروف أيضًا باسم الدير البحري، من قبل حتشبسوت "تم افتتاحه في علامة تبويب جديدة" "حكمت حوالي 1473 قبل الميلاد إلى 1458 قبل الميلاد"، وهي إحدى أشهر ملوك مصر الفرعونية.
وتابعت الشبكة الأمريكية أن المعبد يقع على الضفة الغربية لنهر النيل بالقرب من الأقصر، وكان مكانًا تمارس فيه الطقوس بعد وفاتها، وفي مصر القديمة ، كان من الشائع أن يقوم الفراعنة ببناء المعابد، حيث يمكن تبجيلهم بعد وفاتهم.


وأوضحت أنه كان مجمع المعابد هذا أيضًا مكانًا لعبادة الآلهة المصرية حتحور وآمون ورع حوراختي وآخرين. تشمل زخارف المجمع مشاهد تظهر رحلة استكشافية أرسلتها حتشبسوت إلى بونت، وهي أرض قد تكون موجودة حول إريتريا الحديثة.

معبد الكرنك حتشبسوت معابد مصر العالم الفراعنة

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