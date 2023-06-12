الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المحافظون يتابعون سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول

ثانوية عامة
ثانوية عامة

تابع محافظو الجمهورية، اليوم الاثنين، سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول.

ففي القليوبية، أكد المحافظ عبدالحميد الهجان - خلال تفقده عددا من اللجان بمدينة بنها - أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأدائها وكذلك واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

وأشار الهجان إلى أنه جرى الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية و المراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مضيفا أنه جرى التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان، لافتا إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان.

من جانبها، قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إن نحو 48 ألفا و886 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعدد 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

ووجه مديرو الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، مشددا على عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية إلى اللجان.

وفي جنوب سيناء، تفقد المحافظ خالد فودة يرافقه محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة أبورديس الثانوية بمدينة أبورديس، حيث اطمأن على تطبيق القواعد ومعايير وزارة التربية والتعليم.

ووجه فودة بتوفير جميع الاحتياجات وسبل الراحة داخل اللجنة، وطالب فودة رؤساء المدن بتوفير جميع الاحتياجات التي تحتاجها لجان الثانوية العامة وكذلك استراحات المراقبين والملاحظين ، لافتا إلى أن طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء يؤدون اليوم الامتحان فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب غدا امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

من جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عقل إلى أن إجمالي المستهدفين للامتحان بجنوب سيناء 1199 طالبا وطالبة في 8 لجان امتحانية بمدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبو رديس وأبو زنيمة ورأس سدر ودهب ونويبع، مؤكدا على توفير كافة مستلزمات اللجان من مطهرات وأدوات تعقيم وخامات امتحانية وأجهزة قياس الحرارة وعصا الإلكترونية، مضيفا أنه تم تجهيز 14 استراحة للمنتدبين بإجمالي 450 سريرا مؤثثة ومجهزه تجهيز كامل وعالي لتوفير سبل الراحة والمعيشة بها.

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