الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ولية أمر طالبة بالإسكندرية: حصلت على إجازة من العمل لدعم ابنتي في الامتحانات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تواجد أولياء أمور طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية أمام اللجان الامتحانية في شارع مجمع مدارس الجراج بشرق الإسكندرية، ينتظرون خروج أبنائهم عقب انتهاء أول أيام الامتحانات.

وقالت فادية السيد، إنها حصلت على إجازة من عملها اليوم لتكون بجانب ابنتها، كما رافقتها أيضًا ابنتها بالجامعة لتساند شقيقتها في أول أيام الامتحانات.

وأضافت لـ« الدستور» أن ابنتها كانت متوترة لذا قررت التواجد معها في أول أيام الامتحانات لطمأنتها، مشيرة إلى أن ابنتها بالشعبة العلمية.

وأوضحت أحد أولياء الأمور لطالبة بالشعبة الأدبية، أن الطلاب بالثانوية العامة اجتهدوا كثيرا طوال العام وينتظرون أن يجنوا ثمار تعبهم قائلة: "ربنا يوفق أولادنا"

يذكر أن عدد المتقدمين للامتحانات الثانوية  بمحافظة الإسكندرية بلغ 56579 طالبًـا ، منهم   23063 للشعبة الأدبية و 21444 للشعبة العلمية، و9845 للشعبة الرياضية، و 2234 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وقام تعليم الإسكندرية بتجهيز  32استراحة بجميع الإدارات لاستقبال المعلمين ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، حيث تم دعم كل استراحة بكافة مستلزمات الأعاشة والإستضافة و كافة التجهيزات المطلوبة للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية؛ على أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية ( هواتف محمولة، سماعات ) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة ، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة الإلتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وتوفير بيئة  ملائمة لأبنائنا الطلاب، و الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية وتعقيم اللجان يوميا، بالإضافة إلى التأكيد على رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج وذلك من محيط المدارس.

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
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