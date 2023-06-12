الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

430 مليون جنيه حجم استثمارات خطة تطوير المناطق الحضرية بشبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وضع اللواء ء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خطة طموحة لتطوير المناطق غير المخططة والتي تعانى من نقص وتدهور في المرافق الحيوية والبنية الأساسية ، وقام المحافظ بتوقيع بروتوكول مع صندوق تطوير المناطق الحضرية  بجملة استثمارات بلغت (430) مليون جنيه   لخدمة ما يزيد عن (136) ألف نسمة بواقع (6) مناطق  وهم ( منطقة البر الشرقي ، ميت خاقان ، كفر المصلحة ) بحي شرق شبين الكوم ، و (منطقة العزبة الغربية ، قبلي ، بحرى ) بحي غرب شبين الكوم .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع  وجارى نهو الأعمال المقررة بالمرحلة الثانية بحي شرق شبين الكوم ، حيث تم الانتهاء من رصف (233) شارع بطول (72)كم ، وشبكات مياه بطول (32) كم  وشبكات صرف بطول (22)كم  ، فيما تم تركيب (1850) عمود إنارة و(5ألاف و730) كشاف لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين  . 

( وفي قطاع التطوير الحضارى ) 

تبنى  محافظ المنوفية خطة  شاملة لتطوير المظهر الحضاري بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك خلال الفترة من 2019 حتى 2023 وذلك من خلال تخصيص المبالغ اللازمة بالخطة الاستثمارية إلى جانب تنويع مصادر التمويل المتمثل في المشاركة المجتمعية من البنوك المصرية ورجال الأعمال بالمحافظة ، ومن أهم تلك المشروعات ( تطوير الميادين والحدائق العامة وإنشاء الأسواق والمواقف الحضارية ) لإضفاء مظهر جمالي للمحافظة وإعادتها إلى سابق عهدها.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن جملة الاستثمارات بقطاع تحسين البيئة خلال العام المالي الحالي  بلغت (179مليون و18 ألف جنيه ) ، تنوعت ما بين دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة ، توسعة مصنع تدوير القمامة بالشهداء ، تطوير (5) ميادين بمنوف و(3) حدائق بحي غرب وتلا وبركة السبع ، وكذا استكمال تغطية مصرف منوف وتطوير وتجميل كورنيش النيل بشبين الكوم . 

المخلفات الصلبة بلغت جملة الاستثمارات (مليار و 271 مليون جنيه  ) خلال الفترة من 2014 حتى 2023  

يعد قطاع البيئة من القطاعات الهامة التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية  لم تشهدها منذ سنوات عديدة وقد بلغ جملة الاستثمارات  بالقطاع (مليار و 271 مليون جنيه  )خلال الفترة من 2014 حتى 2023  ، ومنذ تولى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ  المنوفية ، فقد أعطى ذلك الملف الحيوي أولوية قصوى من خلال تقديم الدعم الكامل لقطاع تحسين البيئة ومنظومة المخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهراً حضاريا وجمالياً .

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