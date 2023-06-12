ثلاثي الزمالك ينضمون لمعسكر المنتخب الأولمبي بالإسكندرية

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة غياب كل من حسام عبد المجيد و محمد طارق وحاتم سكر ثلاثي الأبيض.

يأتي ذلك بسبب انضمام الثلاثي لمعسكر منتخب مصر الأولمبى الذي انطلق اليوم الإثنين بالإسكندرية ويتخلله لقاء ودى مع غانا يوم 15 يونيو ضمن فترة إعداد المنتخب للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى ستقام فى المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد "باريس 2024" مباشرة بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من أسيا على ملحق الأولمبياد.

وتضم مجموعة مصر كلا من : مالى والكاميرون والنيجر، ويستهل الفراعنة أولى مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.