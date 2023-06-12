الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على شخص قتل شقيقه رميا بالرصاص بسوهاج

جريدة الدستور

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بالعثور على "جثة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز" وبها عيار نارى بالجسم داخل سيارته بأحد الطرق الزراعية بدائرة المركز.. وبسؤال زوجة المجنى عليه قررت قيام "شقيق المجنى عليه - مقيم بذات المركز" بإطلاق عيار نارى تجاه زوجها من سلاح نارى كان بحوزته وإحداث إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المذكور.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة  "طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية لمركز شرطة البلينا مديرية أمن سوهاج

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