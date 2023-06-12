مباحثات بين الإمارات واليابان بشأن المستجدات الإقليمية والعالمية

أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على عمق علاقات التعاون والشراكة بين اليابان والإمارات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم نظيره الياباني يوشيماسا هاياشى في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى طوكيو، وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وبحسب الوكالة بحث الجانبان علاقات الصداقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما استعرضا التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية، ومناقشة المستجدات الإقليمية والعالمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وبحث وزيرا الخارجية الإماراتي والياباني عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التغير المناخي واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري.

وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة ومتينة مع اليابان، وهناك حرص من قيادتي وحكومتي البلدين على تعزيزها وتنميتها بشكل مستمر، وقد جاء التوقيع على وثيقة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في سبتمبر 2022، ليجسد هذه المساعي.

وزير الخارجية الإماراتي يلتقي وزير الاقتصاد الياباني

وفي لقاء منفصل بحث عبدالله بن زايد آل نهيان مع ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كل المجالات المرتبطة بجهود البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

واستعرض الجانبان الفرص الواعدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بجانب بحث التعاون الثنائي في الطاقة والمناخ.

وأكد وزير الخارجية الإماراتية تطلع البلدين إلى مواصلة العمل المشترك والتعاون البنّاء في كل المجالات الحيوية، بما يدعم جهودهما وتطلعاتهما التنموية.