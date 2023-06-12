الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مباحثات بين الإمارات واليابان بشأن المستجدات الإقليمية والعالمية

عبد الله بن زايد
عبد الله بن زايد

أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على عمق علاقات التعاون والشراكة بين اليابان والإمارات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم نظيره الياباني يوشيماسا هاياشى في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى طوكيو، وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وبحسب الوكالة بحث الجانبان علاقات الصداقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما استعرضا التعاون المشترك  في إطار المنظمات الدولية، ومناقشة المستجدات الإقليمية والعالمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وبحث وزيرا الخارجية الإماراتي والياباني عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التغير المناخي واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري.

وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة ومتينة مع اليابان، وهناك حرص من قيادتي وحكومتي البلدين على تعزيزها وتنميتها بشكل مستمر، وقد جاء التوقيع على وثيقة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في سبتمبر 2022، ليجسد هذه المساعي.

txt

الإمارات تنسحب من قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة فى الخليج

وزير الخارجية الإماراتي يلتقي وزير الاقتصاد الياباني

وفي لقاء منفصل بحث عبدالله بن زايد آل نهيان مع  ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كل المجالات المرتبطة بجهود البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

واستعرض الجانبان الفرص الواعدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بجانب بحث التعاون الثنائي في الطاقة والمناخ.

وأكد وزير الخارجية الإماراتية تطلع البلدين إلى مواصلة العمل المشترك والتعاون البنّاء في كل المجالات الحيوية، بما يدعم جهودهما وتطلعاتهما التنموية.

txt

الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للشباب لتغير المناخ "COY 18" نوفمبر المقبل

الاماراتي اليابان الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان طوكيو

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

طائرة بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة بعد التتويج ببطولة إفريقيا

شكاوى من تأخر وصول أوراق الأسئلة في بعض لجان الثانوية العامة بالهرم

مناشدة لمحافظ الجيزة من مجمع مدارس الصفا والمروة: "هدم كوبري بن العاص يزعج الطلاب"

مصرع مراقب امتحانات ثانوية عامة تحت عجلات القطار بقنا

تهنئة الرئيس السيسى للأهلى بالفوز بدورى أبطال إفريقيا تتصدر صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى