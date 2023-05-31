الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات تنسحب من قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة فى الخليج

وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية

أعلنت الإمارات انسحابها من قوّة بحرية مشتركة تقودها الولايات المتحدة في الخليج، تعمل قبالة إيران وفي مياه البحر الأحمر على حفظ الأمن في المنطقة الاستراتيجية التي غالبا ما تشهد هجمات ضد سفن وناقلات نفط.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين"، مضيفًا أنه "نتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة"، ولم تقدّم الوزارة توضيحات إضافية.
وتعمل القوة التي تضم 38 دولة بينها فرنسا وبريطانيا والسعودية وتتخذ في البحرين مقرًا، على "مكافحة المخدرات ومكافحة التهريب وقمع القرصنة".
كذلك تعمل على "تشجيع التعاون الإقليمي والمشاركة مع الشركاء الإقليميين وغيرهم لتعزيز القدرات ذات الصلة من أجل تحسين الأمن والاستقرار بشكل عام".

الإمارات قو ة بحرية الولايات المتحدة الخليج إيران البحر الاحمر

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