الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للشباب لتغير المناخ "COY 18" نوفمبر المقبل

أعلن كلا من مركز الشباب العربي في أبو ظبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة (AUS)، ومركز أبحاث "جرين هاوس" التابع لجامعة نيويورك أبو ظبي عن اختيارهم للاستضافة الرسمية للنسخة الثامنة عشرة القادمة من مؤتمر الأمم المتحدة للشباب "COY 18" المقرر عقده في نوفمبر القادم في دولة الإمارات في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف "COP 28".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وأم) اليوم/ الخميس/ أن مؤتمر الأمم المتحدة للشباب يعمل كمنصة للحراك المناخي وبناء القدرات والتدريب على تطوير السياسات لإعداد الشباب لمشاركتهم في المناقشات والأحداث المناخية الدولية، ويهدف المؤتمر الذي يقوده وينظمه الشباب إلى تمكين أصوات الشباب في الميادين الدولية المختلفة، كما يوفر للشباب فرصة لمناقشة ودعم سياسات تغير المناخ الدولية وتعزيز التغيير على المستويين المحلي والدولي.

ويتماشى المؤتمر السنوي، الذي تنظمه الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (YOUNGO) تحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC، مع عمل الشبكة العالمية الخاصة ب الذراع الشبابي من النشطاء الأطفال والشباب والمنظمات غير الحكومية التي تشكل سياسات تغير المناخ الدولية وتمثل رسمي اهتمامات الشباب في عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتركز هذه النسخة من مؤتمر الشباب على مساهمات الشباب في المكونات الثلاثة الرئيسية للمؤتمر وهي، وثيقة السياسة وبناء القدرات وورش عمل بناء المهارات، والتي تجمع المطالب الجماعية للأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم.

وسيعمل الذراع الشبابي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والجهات المضيفة في COY18 بالتزام مشترك حازم لتجهيز الشباب العالمي للتعامل مع مناقشات المناخ العالمي، والمساهمة في المكونات الرئيسية ل COY18، ووثيقة مخرجاتها الرسمية، وبيان الشباب العالمي (GYS)، بما يسهم في تنظيم حدث شبابي دولي ناجح للمناخ.