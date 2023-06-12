الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة عاملة فى امتحانات الثانوية العامة بارتفاع فى ضغط الدم بالشرقية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيبت، اليوم الإثنين، عاملة في إحدى مدارس لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية بحالة ارتفاع في ضغط الدم، وذلك أثناء عملها ضمن خدمات امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وتم نقلها إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقى الإسعافات اللازمة.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة في محافظة الشرقية إشارة تفيد بإصابة إيمان محمد صفوت، 45 سنة، عاملة ضمن خدمات لجان امتحانات الثانوية العامة في مدرسة أبوبكر الصديق بمركز ومدينة ههيا، بارتفاع في ضغط الدم.

تم الدفع بسيارة الإسعاف المتمركزة في أقرب نقطة تمركز من اللجنة الامتحانية، وتم نقل المصابة إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

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