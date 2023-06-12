المساندة والدعم.. هدف طالب جامعي من أمام مدرسة امتحانات الثانوية العامة

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي امتحاناتهم اليوم الإثنين بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وهي بداية لماراثون الثانوية العامة الذي يشكل قلق ورهبة للكثير، وذلك ما يجعل الجميع في حالة ترقب لتقديم المساندة لهؤلاء الطلاب.

وذلك ما فعله خالد عادل الذي قرر أن يأتي لمساندة ودعم زملائه الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة اليوم بمدرسة زهراء حلوان الثانوية بنين التابعة لإدارة المعصرة، على الرغم من التزامه بدراسته بالجامعة، حيث قرر مساندتهم من أمام اللجنة وانتظارهم بجانب الأمهات تعبيرا منه على مدى حبه وتخوفه عليهم.

وقال خال لـ"الدستور"، إنه ينتظر 4 من أصدقائه الذين يقلون عنه بعام حتى يطمئن عليهم، كما أنه ساعد الطلاب في حمل الهواتف المحمولة لهم خارج اللجنة لمنع دخولهم بها، ويقول إنه قرر أن يرافق اصدقائه للامتحانات كونه واجه ما يقبلون عليه حاليا منذ عام مضى.

وتابع أن المساندة من أكثر الأمور التي تحفز الطلبة وتجعلهم مقبلين دون قلق على الامتحان وذلك ما كان يحتاجه حينما كان في مثل وضعهم، لذلك قرر أن يترك كل ما خلفه ويأتي وينتظر زملائه حتى ينتهون من تأدية امتحاناتهم.



انطلقت صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2023 أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هي نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا يدخل الدور الثاني.