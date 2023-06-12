"اقتراحات النواب" توافق مبدئيا على تخصيص أرض فضاء لنقابة المحامين بنبروه

أوفد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الأحد، عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة العامة، رئيس لجنة الأندية، لحضور اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وذلك لمناقشة اقتراح النقابة بشأن تخصيص أرض بحق الانتفاع لنقابةِ المحامين.

وقال عبد الحفيظ الروبي، إن الاجتماع شهد موافقة مبدئية لأعضاء اللجنة على تخصيص أرض فضاء بحق الانتفاع للنقابة ضمن أملاك الري بناحية نبروه بمحافظة الدقهلية.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن مجلس النقابة بقيادة عبدالحليم علام يسعى جاهداً لتخصيص المزيد من الأراضي للنقابة من أجل الاستفادة منها واستغلالها في إنشاء أندية اجتماعية للمحامين وأسرهم، كما يسعى المجلس بكل السبل لاستعادة كافة الأراضي المسحوبة من النقابة.

وكان النقيب العام للمحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، نجح الأسبوع الماضي في إنهاء كافة إجراءات التعاقد مع جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بشأن استلام قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة خاصة بالنقابة العامة للمحامين، بمنطقة خدمات 3 منطقة النخيل، بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك لإقامة نادي اجتماعي للسادة محامي سوهاج.

كما قضت المحكمة الإدارية العليا نهاية مايو الماضي في الطعن رقم 61088 لسنة 66 ق. عليا، بعودة أرض المدينة السكنية للمحامين بأسيوط، وهي قطعة أرض تبلغ مساحتها (18.12) فدان، بمنطقة التوسعات الضوئية الشرقية، مخصصة للنقابة العامة ضمن المشروع القومي للإسكان بمدينة أسيوط الجديدة.