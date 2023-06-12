تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و553 شاحنة، و88 سيارة، بالإضافة إلى وصول ومغادرة 2420 راكبا.



وأفادت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، بأن حركة الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع، و292 شاحنة و73 سيارة، فيما بلغت الصادرات 6 آلاف طن بضائع، و261 شاحنة، و15 سيارة.



وأضافت أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن (بوسيدون إكسبريس، أمل، القاهرة)، فيما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و130 شاحنة، وغادرته السفينة (سينا) ، مشيرة إلى أن ميناء بورتوفيق استقبل السفينة (SYN ZUPE) على متنها 2150 طنا من مادة بروبلين قادمة من الإمارات، بينما غادرته السفينة (SEA WAVE1) متجهة إلى جدة.