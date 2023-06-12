"عوض ربنا ليا".. "منة الله" طالبة كفرالشيخ تكشف كواليس مكالمة قرينة الرئيس لها

كشفت الطالبة منة الله عماد، الحاصلة على المركز الأول بالشهادة الإعدادية على مستوى محافظة كفرالشيخ، كواليس مكالمة السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، لها من أجل دعمها والوقوف بجانبها، إذ أكدت أن قرينة الرئيس قد وجهت لها الكثير من الدعم والتهنئة كونها واحدة من الأوائل بالشهادة الإعدادية وأيضًا أثنت على ما قامت به من مجهود وتحدٍ من أجل مواجهة الظروف الصعبة.

وقالت منة الله، خلال حديث خاص مع "الدستور"، إنها شعرت بأنها تتحدث مع والدتها عند حديثها مع قرينة الرئيس لما حملته المكالمة من سمات الود والتشجيع، موجهة الشكر لها على دعمها وتحفيزها لها، لافتة إلى أنها أعطتها دفعة كبيرة من أجل مواصلة كفاحها للوصول إلى القمة.



وأوضحت طالبة كفرالشيخ، أنها أيضًا قد تلقت اتصالًا هاتفيًا من الدكتور الشهير هاني الناظر وطلب فيه مقابلتها في العيادة الخاصة به نظرًا لما قالته عنه إنه يعتبر قدوتها، مؤكدًا أيضًا دعمه لها وشكرها على اتخاذه كقدوة ومثلًا أعلى لها، مشيرة إلى أنه أكد لها أنه سيكون دائمًا في ظهرها وخلفها وداعمًا لها في تحقيق حلمها حتى تكون طبيبة جلدية شهيرة مثله، وهذا ما تطمح وتحلم به.

وتابعت منة الله عماد، طالبة كفرالشيخ: أيضًا تواصل معي اللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم، من أجل تكريمي الثلاثاء في الأسبوع المقبل، وذلك ضمن تكريمه عددًا من الأوائل بالمحافظة، ونقل أيضًا لي دعمه وسعادته بما حققته، داعيًا بالاستمرار في هذا الجهد والتفوق حتى أصل إلى حلمي.

وعبرت الطالبة منة الله عماد، عن سعادتها بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتبني حالتها وتقديم الدعم لها، مؤكدة أن توجيه الرئيس السيسي برعايتها جاء لفتة إنسانية كريمة منه أسعدتها وأسعدت أسرتها، مشيرة إلى أنها تدفعها للأمام وهي وكل المجتهدين والمتفوقين مثلها، وأن دعم الرئيس لها هو إنصاف لها ولعائلتها بفضل من الله.

وتابعت: "الفرحة مش سيعانا أنا وأسرتي، وعوض ربنا كبير بعد اللي حصلنا، والرئيس السيسي أنقذنا وأعطاني دفعة أمل وتفوق".