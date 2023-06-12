الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

37 ألفًا و179 طالبًا يؤدون امتحان التربية الدينية بالمنوفية

امتحان التربية الدينية
امتحان التربية الدينية بالمنوفية

بدأ طلاب الثانوية العامة بمختلف مراكز وقرى ومدن محافظة المنوفية أداء امتحان مادة التربية الدينية وسط تشديدات أمنية مكثفة على اللجان، كما تم تقديم التوعية بالمحظورات للطلاب أثناء دخولهم اللجان لتفادي أي عوائق. 
وشدد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام، والتي من المقرر انطلاقها يوم الإثنين 12 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

كما وجه بالمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز، لتلقى أى بلاغات لإيجاد حلول فورية حيالها حفاظًا على انتظام العملية التعليمية.

وأوضح الأستاذ محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد (104) لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال (37) ألفًا و(179) طالبًا وطالبة، فضلًا عن فرش وتجهيز (22) استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذا الانتهاء من تجهيز مقر مركز توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، مشيرًا إلى أنه تمت مراجعة كل التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بكل اللجان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة وصولًا إلى لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة، لافتًا إلى وضع خطة عمل محكمة بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لضمان تقديم كل أوجه الدعم اللوجستى اللازم، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتجنب قطع الخدمة عن مقار اللجان حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وخروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

من جانبه، أكد المحافظ على أنه سيتابع بنفسه وعلى مدار الساعة انتظام سير الامتحانات، للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب.

امتحان التربية الدينية بالمنوفية
امتحان التربية الدينية بالمنوفية
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