توافد طلاب الثانوية العامة استعدادا لدخول امتحان التربية الدينية بالوادي الجديد

بدأ صباح اليوم الاثنين توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد على لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ضمن المواد غير المضافة للمجموع.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للبدء في إجراءات التفتيش المتبعة قبل السماح لهم بدخول اللجان على أن تبدأ اللجان الامتحانية في الساعة التاسعة صباحا حسب الجدول المعلن.

ويؤدي 1998 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ضمن المواد غير المضافة للمجموع، اليوم الاثنين، داخل 10 لجان منها 4 لجان بالخارجة و 3 لجان في الداخلة ولجنة في كل من بلاط والفرافرة وباريس.

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه تم التأكد من توفير جميع وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان أثناء فترة الامتحانات ومراعاة التهوية الجيدة والإضاءة الكافية وتوفير مياه الشرب النقية ونظافة الحمامات والمرافق والخدمات العامة، مشيرا الى تكليف مديرية الصحة وهيئة الاسعاف بتواجد لجان طبية بكل لجنة لمتابعة الحالات المرضية وسيارة اسعاف بكل مربع تعليمي تحسبا لأى طارئ قد يحدث مشيرا الي أنه تقرر تكليف رؤساء المدن والأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين فى محيط أى لجنة لتوفير جو هادئ للطلاب أثناء الحل ومنع إزعاجهم كما تم توجيه مديرية الأمن بتوفير نقاط لخدمة شرطية بجوار اللجان واستراحات المراقبين والملاحظين وتأمين مسارات وخطوط سير سيارات نقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان.

كما تقرر توفير مولد كهربائى بكل مواقع اللجان لمواجهة أى طوارئ أو أعطال كهربائية قد تحدث مشيرا الى أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس.