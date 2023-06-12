بدء توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان التربية الدينية والوطنية اليوم

بدأ طلاب الثانوية العامة في التوافد على لجان امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2023، لأداء امتحان التربية الدينية في اللجنة الأولى، والتربية الوطنية في اللجنة الثانية بإجمالي عدد 780 ألفا و25 طالبا وطالبة، في 2098 لجنة امتحانية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 غدا الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع بدءا من يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

جدير بالذكر يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.