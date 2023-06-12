فتح أبواب اللجان الامتحانية لاستقبال طلاب الثانوية العامة

فتحت اللجان الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية في الثامنة من صباح اليوم الإثنين، وذلك لاتباع إدارات اللجان الامتحانية الاجراءات الاحترازية والتفتيشية بين الطلاب من خلال استخدام العصا الالكترونية.

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى 2022/2023 ط، اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى 80 طالبا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

جدير بالذكر أن الطلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع اليوم الإثنين الموافق 12 يونيو، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري.