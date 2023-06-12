امتحانات الثانوية العامة 2023.. توزيع مظاريف أسئلة مادتى التربية الوطنية والدينية على اللجان

أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة لمراكز توزيع الأسئلة المتضمنة لامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة.

وشددت المصادر، على أنه سيتم البدء في توزيع مظاريف أسئلة الامتحانات التربية الدينية المشمعة بالشمع الأحمر، بداية من الساعة السابعة صباح اليوم الإثنين، على لجان سير الامتحانات.

كما سيتم تسليم مظاريف الأسئلة البلاستيكية المغلقة بالشمع الأحمر لرئيس كل لجنة امتحانيه، مع تحرير محاضر استلام وتوقيع رئيس كل لجنة على محضر استلام مظروف الأسئلة الخاص بلجنته في حضور الشرطة المرافقة للصناديق الحديدية.

وكانت قد حددت الوزارة، ساعة الصفر لفتح مظاريف الاسئلة في الساعة 8:50 دقيقة من صباح اليوم الامتحاني، لتتم عملية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان الامتحانية، حيث من المقرر أن تبدأ اللجان الامتحانية في الساعة التاسعة صباح اليوم.

جدير بالذكر، أن هناك خطة محكمة لخط سير توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان الامتحانية في جميع المحافظات مؤمن من قبل عناصر قوات وزارة الداخلية وتحت الحراسة المشددة لحماية سرية الامتحانات.

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى 2022/2023 م، اليوم الإثنين.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى 80 طالبا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

جدير بالذكر أن الطلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع اليوم الإثنين الموافق 12 يونيو، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري.