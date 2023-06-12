كهربا: فخور بتتويجى بثلاثة ألقاب دورى أبطال أفريقيا مع الأهلى
قال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا يعد تكليلًا لجهود منظومة كرة القدم من مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير، خاصة الذين حرصوا على التواجد في مركب محمد الخامس لمساندة الفريق وتشجيع اللاعبين خلال مباراة العودة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد.
وأضاف كهربا: “شاركت في ثلاثة نهائيات بأفريقيا مع الأهلي، وبتوفيق من الله توجت بها، وهو أمر يجعلني دائمًا أفتخر بوجودي ومشاركتي مع الأهلي”.
وأشار لاعب الأهلي إلى أنه خاض تجربة إعارة وبعد عودته للفريق توج بكأس مصر والسوبر وأفريقيا، وهو ما جاء بمثابة احتفالية خاصة له وكانت فرحته مضاعفة بعد الفوز بدوري الأبطال.
وأهدى محمود كهربا لقب دوري أبطال أفريقيا إلى أسرته وجماهير النادي التي دعمته طوال الفترة الماضية.