رامى ربيعة: اقتنصنا بطولة غالية من قلب المغرب.. وأشكر جمهور الأهلى

أكد رامى ربيعة، لاعب النادى الأهلى، أن التتويج باللقب الحادى عشر من قلب المغرب سيظل فى قلوبنا، خاصة أن الظروف كانت صعبة، ولنا مواقف سيئة هنا من العام الماضى.

وقال ربيعة : "البطولة غلاوتها أنها فى المغرب، والسر إننا لينا مواقف مش كويسة هنا فى ملعب مركب محمد الخامس".



وأضاف: "بأشكر كل الجهاز الفني واللاعبين والجماهير اللى سافرت ورانا إلى المغرب وساندوا طوال المباراة".



وكشف ربيعة أن كولر طلب منهم مواصلة المحاولات، وقال: قادرون على التسجيل فى أى وقت وهو ما حدث وكنا واثقين من التتويج باللقب".