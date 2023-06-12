الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رامى ربيعة: اقتنصنا بطولة غالية من قلب المغرب.. وأشكر جمهور الأهلى

رامى ربيعة
رامى ربيعة

أكد رامى ربيعة، لاعب النادى الأهلى، أن التتويج باللقب الحادى عشر من قلب المغرب سيظل فى قلوبنا، خاصة أن الظروف كانت صعبة، ولنا مواقف سيئة هنا من العام الماضى.

 

وقال ربيعة : "البطولة غلاوتها أنها فى المغرب، والسر إننا لينا مواقف مش كويسة هنا فى ملعب مركب محمد الخامس".
 
وأضاف: "بأشكر كل الجهاز الفني واللاعبين والجماهير اللى سافرت ورانا إلى المغرب وساندوا طوال المباراة". 

وكشف ربيعة أن كولر طلب منهم مواصلة المحاولات، وقال:  قادرون على التسجيل فى أى وقت وهو ما حدث وكنا واثقين من التتويج باللقب".

رامى ربيعة الاهلى الأهلي ضد الوداد أخبار الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

بعد تتويجه بالبطولة رقم 11.. محمد هنيدى: مبروك للأهلى سلطان أفريقيا

أسامة سرايا يوضح لـ "الشاهد" أهمية بناء المؤسسات

فى ظل الاهتمام العالمى.. مصر تطلق منتدى التعدين الدولى فى يوليو

"الشاهد".. أسامة سرايا: الإخوان استعانوا بقوى عالمية وإقليمية للسيطرة على الحكم

مارسيل كولر يتوج بلقبه الرابع مع الأهلى فى 9 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى