أسامة سرايا لـ "الشاهد": المصرى مفيش حد أحسن منه

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إنه يجب أن يعي المصريون جيدًا بأنه لا يوجد أحد أفضل منهم في هذه المنطقة، المصري مفيش حد أحسن منه، لكن يجب ألا نصل إلى درجة الغرور.

وأضاف سرايا خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن لا يجب أن يمارس المصري الاستعلاء أو الهيمنة أو العنصرية، لكن في نفس الوقت أي أحد داخل هذه المنطقة يمارس استعلاء على القوى المصرية لابد أن نقول له "لا.. خد بالك دي مصر".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.