الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة سرايا لـ "الشاهد": المصرى مفيش حد أحسن منه

أسامة سرايا
أسامة سرايا

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إنه يجب أن يعي المصريون جيدًا بأنه لا يوجد أحد أفضل منهم في هذه المنطقة، المصري مفيش حد أحسن منه، لكن يجب ألا نصل إلى درجة الغرور.

 

وأضاف سرايا خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن لا يجب أن يمارس المصري الاستعلاء أو الهيمنة أو العنصرية، لكن في نفس الوقت أي أحد داخل هذه المنطقة يمارس استعلاء على القوى المصرية لابد أن نقول له "لا.. خد بالك دي مصر". 

 

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

بعد تتويجه بالبطولة رقم 11.. محمد هنيدى: مبروك للأهلى سلطان أفريقيا

أسامة سرايا يوضح لـ "الشاهد" أهمية بناء المؤسسات

فى ظل الاهتمام العالمى.. مصر تطلق منتدى التعدين الدولى فى يوليو

"الشاهد".. أسامة سرايا: الإخوان استعانوا بقوى عالمية وإقليمية للسيطرة على الحكم

مارسيل كولر يتوج بلقبه الرابع مع الأهلى فى 9 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى