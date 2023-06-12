الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مارسيل كولر يتوج بلقبه الرابع مع الأهلى فى 9 أشهر

مارسيل كولر
مارسيل كولر

توج السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بلقبه الرابع في مسيرته مع الفريق، الذي تولى قيادته في سبتمبر الماضي، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وفاز كولر بلقبه الأول مع الأهلي في أكتوبر الماضي بكأس السوبر المصري لموسم 2020 / 2021، عقب فوزه 2 / صفر على غريمه التقليدي الزمالك في الإمارات العربية المتحدة.

وحصل كولر على لقبه الثاني بعد فوزه بكأس مصر لموسم 2021 / 2022، بتغلبه 2 / 1 على بيراميدز في المباراة النهائية للمسابقة في أبريل الماضي بملعب القاهرة الدولي.

وفي الشهر الماضي، حصد المدرب السويسري المخضرم لقبه الثالث مع الأهلي، عقب حصوله على كأس السوبر المصري لموسم 2021 / 2022، بتغلبه 1 / صفر على بيراميدز في الإمارات أيضا.

وجاء اللقب الرابع لكولر بطابع قاري مميز، بعدما قاد نادي القرن في أفريقيا للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، عقب فوزه 3 / 2 على الوداد البيضاوي المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور النهائي للمسابقة.

وتبدو الفرصة مواتية أمام كولر للحصول على لقبه الخامس، في ظل اقترابه بشدة من قيادة الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة من 24 مباراة، حيث يتبقى له 10 لقاءات في البطولة المحلية.

ويتأخر الأهلي بفارق نقطتين خلف بيراميدز (المتصدر)، الذي خاض 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات فقط على نهاية الموسم.

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