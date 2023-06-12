وائل جمعة: من الصعب خسارة الأهلى 3 بطولات أمام الوداد

حرص وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، على تهنئة المارد الأحمر بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصد الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد التعادل مع الوداد بهدف لكل فريق.

وقال وائل جمعة، في تصريحات تليفزيونية، "الأهلي حقق انتصارا صعبا على منافس يلعب على ملعبه ووسط جماهيره والفرصة كانت بيده للتتويج".

وأضاف: "لاعبو الأهلي كان لديهم الإصرار والروح والرغبة على التتويج بالبطولة".

وتابع وائل جمعة: "تغييرات كولر أعادت الفريق للقاء، ونجح الفريق في استغلال الكرة الثابتة وسجل عبد المنعم هدف التتويج".

وواصل حديثه "مبروك للكابتن محمود الخطيب هذه البطولة، وحظ أوفر للوداد الذي يظل أحد أكبر الأندية في أفريقيا".

وأتم: "من الصعب خسارة الأهلي 3 بطولات أمام الوداد وبالتوفيق للفريق المغربي فيما هو قادم".