"الشاهد"..أسامة سرايا: "الشعب نزل الميدان فى 25 يناير عشان يتفرج"

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن جزءًا كبيرًا من الشعب المصري كان يتواجد بميدان التحرير، حتى “يتفرجوا”، ويشاهدوا الثورة، لأنها تعد أول ثورة تليفزيونية في التاريخ كانت في 2011، والناس كانت تشاهدها في البيوت وكانوا يريدون مشاهدة ما يحدث بالميدان.

نقاط سوء التقدير من الدولة

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سوء التقدير من الدولة جاء من أن قوة الإخوان لم تكن محسوبة، وصدقوا أنهم لن يشاركوا بالثورة، وقالوا إنهم تحت السيطرة وهذا غير صحيح، وعنصر القوة العالمية كان معهم.

وأكد أنه كانت هناك قوة إقليمة تساعد الإخوان، وقوة عالمية، والقوة السياسية كانت مستخدمة.