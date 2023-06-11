مصادر: الملك تشارلز يشعر بالإحباط والحزن بسبب سلوك "هارى"

قالت مصادر مطلعة، إن الملك تشارلز بات حزيناً ومحبطاً، بشكل متزايد بسبب سلوك ابنه الأصغر الأمير هاري.

وكان قام دوق ساسكس، 38 عامًا، مؤخرًا بزيارة سريعة إلى المملكة المتحدة للإدلاء بشهادته في محاكمة صحف ميرور، والتي يقاضيها 100 شخص بتهمة اختراق هواتفهم، وأصبح هاري أول شاهد في قضية معلنة، منذ تسعينيات القرن التاسع عشر.

ورغم تواجد هاري في لندن في زيارة قصيرة للإدلاء بشهادته، لم يقم بزيارة عائلته الذين يقيمون على بعد أقل من نصف ميل من المكان الذي كان يقيم فيه، بحسب ديلي ميل.

وكشفت الصحيفة البريطانية أيضاً، أنه من غير المرجح أن يحضر "هاري" أيضاً احتفالات عيد ميلاد الملك القادمة، حيث تشير التقديرات إلى أنه لم تتم دعوته إليها.

زعم مصدر مقرب من الملك لصحيفة The Times أنه يزداد "إحباطه" بسبب تصرفات ابنه الأصغر.

قال المصدر: الملك بات حزينا ومربكاً ولا يتجاوز سلوكات نجله، ولاسيما أنها مستمرة.