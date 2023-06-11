الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة الإسكندرية: حصاد 100٪ من محصول القمح وتوريد 99 ألف طن للصوامع

حصاد القمح بالإسكندرية
حصاد القمح بالإسكندرية

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، عن الانتهاء من حصاد محصول القمح بالمحافظة بنسبة 100٪ من المساحة المنزرعة والتي تبلغ 21 ألفًا و933 طنًا بالإضافة إلى 28ألف طن بقرى بنجر السكر تحت إشراف إدارة النوبارية.

وبحسب بيان صادر عن مديرية الزراعة بالإسكندرية مساء اليوم أنه تم توريد 99692 طن قمح للصوامع المحددة بالمحافظة بنسبة 116٪ بحسب المستهدف من التوريد بالإضافة إلى توريد 12628 طنًا من خارج المحافظة.

ولفتت أنه يتم حساب نسبة المستهدف كنت التوريد على أساس 1.5 طن لكل فدان منزرع بالقمح.

كما أشارت مديرية الزراعة إلى أنه تم تحرير 45 محضرًا لضبط كميات من القمح المهرب بلغت 70 طنًا وتم تسليم الكميات المضبوطة للجان استلام القمح التابعة للمحافظة.

مديرية الزراعة بالإسكندرية حصاد محصول القمح المساحة المنزرعة بنسبة 100٪ توريد القمح

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