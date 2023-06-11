"التعليم": التشديد على منع استلام كراسة الأسئلة من الطلاب قبل انتهاء موعد الامتحان

شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023م، بعدم الاحتفاظ بكراسة الأسئلة الخاصة بالطلاب الغائبين، وتسليمها لرئيس اللجنة، مشددًا على تسليم الطالب ورقة الأسئلة في نهاية الامتحان، وعدم جمعها من قبل الملاحظين بأي شكل من الأشكال إلا في موعد نهاية الامتحان.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عقد اجتماعًا، مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات، والتى من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين الموافق ١٢ يونيو الجارى.