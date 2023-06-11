"حجازى" يوجه رؤساء اللجان بتوزيع كتيب المفاهيم قبل بدء الامتحانات

شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023م، بأن يتم توزيع كتيب المفاهيم على اللجان قبل بدء الامتحانات.

وأكد الوزير، ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، مشيرًا إلى أن كتيب المفاهيم سيتم استخدامه للسنوات المقبلة.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عقد اجتماعًا، مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 /2023، والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات، والتى من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين الموافق ١٢ يونيو الجارى.