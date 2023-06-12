كيفية تخفيف الضغط على طلاب الثانوية العامة بفترة الامتحانات؟

الثانوية العامة هي مرحلة حاسمة في حياة الطلاب، فهي تحدد مستقبلهم، ولكن هذه المرحلة ترافقها ضغوط نفسية واجتماعية كبيرة، تؤثر على أداء الطلاب وصحتهم ومزاجهم.

يمكن للطلاب وأولياء أمورهم التعامل مع هذه الضغوط بشكل إيجابي وصحي، ففي السطور التالية أوضحت الكاتبة وخبيرة الإرشاد النفسي والتربوي ميادة عابدين، عددا من النصائح التي يمكن اتباعها لتخفيف الشعور بالقلق والتوتر قبل وأثناء الامتحانات.

وأكدت "عابدين" ضرورة كتابة الطالب المعلومات المهمة نظرا لضيق الوقت، بالإضافة إلى تحدد المفاهيم المهمة ومراجعتها سريعا.

وضرورة تحديد مصادر المراجعة في ليلة الامتحان ويحبذ أن يكون مصدر واحد، وعند الامتحان شددت على أهمية تصفح ورقة الامتحان جيدا وقراءة الأسئلة بدقة وعمق وتوزيع الوقت على الأسئلة التخطيط لحل الأسئلة السهلة أولاً والصعبة لاحقا وأثناء قراءة الأسئلة مع كتابة ملاحظات وأفكارا ليستخدمها في الإجابة بعد ذلك.

البدء بحلّ الأسئلة السهلة التي يعرفها الطلاب وضرورة التأنى في الإجابة، بالإضافة إلى نوم الطالب مبكرا والذهاب إلى لجنة الامتحان قبل الوقت المحدد.

نوهت "عابدين" على ضرورة دعم الأهل وتشيجع الطالب، فضلاً عن الانتظام في الصلاة والتقرب إلى الله، مع تناول أطعمة صحية تساعد على التركيز.

نصحت "عابدين" بعدم الوقوف عند المادة التى يشعر الطالب أنه أخفق في حلها والاستعداد مباشرة للمادة التالية، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة للطالب في المنزل وإبعاده عن التوتر.

كيفية تخفيف الضغط على طلبة الثانوية العامة بفترة الامتحانات؟

العمل مع الطلاب على خطط دراسية تضمن لهم ختم موادهم في الوقت المناسب، وهذا يقلل من شعورهم بالقلق والخوف من عدم اللحاق بالمنهج.

عدم الكثرة والمبالغة في تهويل الامتحانات والوضع العام، وعدم التسيب أو الإهمال بشكل كلي، وإنما توفير بيئة هادئة وداعمة للطلاب.

الثقة بالطلاب وبحس المسؤولية لديهم، وعدم السؤال عن الدراسة والمواد والامتحانات ضمن فترات قصيرة جدا قد تسبب لهم الانزعاج أو ردود فعل عكسية.

تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة أثناء المذاكرة، لتنشيط الدورة الدموية بالجسم مما يساعد على التركيز والاسترخاء.

اتباع نظام غذائي صحي يضمن حصول الجسم على جميع العناصر الغذائية المهمة، والإكثار من شرب الماء والسوائل، والابتعاد عن الوجبات السريعة والمقلية التي تزيد من الخمول والكسل.

الابتعاد عن الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي التي تشتت التركيز وتضيع الوقت، مع تأجيل أي مهام أو أنشطة غير ضرورية إلى فترة ما بعد الامتحانات، والتركيز على نقاط الضعف ومراجعة جميع الامتحانات التي جاءت في الأعوام الماضية.