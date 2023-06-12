عبد المطلب يناقش بنود أعمال المرافق وصرف مستحقات المقاولين مع رؤساء أجهزة المدن

تفاصيل اجتماع قيادات المجتمعات العمرانية والاسكان برؤساء الاجهزة بـ15 مايو للوقوف علي آخر مستجدات المشروعات

ترأس المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة، والدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى والمهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية و المهندسة إيمان نبيل وكيل أول وزارة المشرف على الإدارة المركزية للتنمية و المهندسة الهام السرجاني وكيل أول وزارة بقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندسة عبير عبدالرحمن وكيل اول وزارة بقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس محمد حمدى مدير عام الإسكان برئاسة الهيئة.

اجتماع قيادات المجتمعات العمرانية والاسكان برؤساء الاجهزة بـ15 مايو

وعقد الاجتماع الأحد الموافق 11 يونيو 2023 برؤساء أجهزة المدن الجديدة للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال في إطار ذلك تم إجراء الاجتماع الدوري بقاعة الاجتماعات بمقر جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو برئاسة المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو.

اجتماع قيادات المجتمعات العمرانية والاسكان برؤساء الاجهزة بـ15 مايو

استقبل قيادات مدينة 15 مايو رؤساء أجهزة مدن السادات وحدائق أكتوبر واكتوبر الجديدة و ١٥مايو والعبور الجديدة وحدائق العاصمة وسوهاج الجديدة وأسوان الجديدة وأخميم الجديدة وقنا الجديدة وغرب قنا.

عبد المطلب : يناقش بنود أعمال المرافق والاسكان وصرف مستحقات المقاولين ونسبة تكاليف الانتاج

واستهل عمارة، الاجتماع بمناقشة محور الإسكان الاجتماعي مشروع سكن لكل المصريين الجاري تنفيذه بمدينة ١٥مايو وما تم الانتهاء من أعمال طبقا للخطة المدرجة والبرامج الزمنية والموقف التنفيذي للمشروع ونسب الإنجاز حتى تاريخه.

اجتماع قيادات المجتمعات العمرانية والاسكان برؤساء الاجهزة بـ15 مايو

كما ناقش عدة بنود منها: الموقف التنفيذي لأعمال المرافق الرئيسية والفرعية والبند الثاني موقف تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بالاسكان ونسبة تنفيذ للعمارات والوحدات، والبند الثالث معرفة صرف المبالغ المستحق صرفها لشركات المقاولات المتخصصة لمشروعات الإسكان والمرافق.

اجتماع قيادات المجتمعات العمرانية والاسكان برؤساء الاجهزة بـ15 مايو

وفى سياق اخر تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بخصوص وضع ضوابط موحدة بشأن حساب تكاليف إنتاج المتر المكعب من مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه عبد المطلب بإرسال كافة الضوابط الجديدة المخصصة بتكاليف الإنتاج لجميع القطاعات.