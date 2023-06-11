الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد سعد: بحب الصيف فى مصر وبستمتع بالأجواء الحلوة والناس اللذيذة

احمد سعد
احمد سعد

يحرص الفنان أحمد سعد على التواصل مع جمهوره بصفة مستمرة، فيشارك تفاصيل حياته اليومية والفنية عبر صفحاته الرسمية على موقع إنستجرام.

ونشر "سعد" صورًا جديدة له خلال قضائه إجازة صيفية برفقة أسرته في إحدى المدن الساحلية كنوع لدعم السياحة في مصر، وعلق عليها قائلًا: "بحب الصيف في مصر وبستمتع بالأجواء الحلوة والناس اللذيذة".

 

من جهة أخرى، كانت آخر أعمال المطرب أحمد سعد أغنية بعنوان "فوق واتعلم" التي طرحها خلال الأيام الماضية وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية تميل إلى نوعية الأغنيات المقسومة مع كل من الملحن الغنائي وليد سعد، والموزعين الموسيقيين أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، ومهندس الصوت هاني محروس.

السياح إلسا الرسمي الر الحلو أغنية أحمد سعد “فوق واتعلم” أغنية “فوق واتعلم” اون برفقه بطولة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

انتصار السيسى: الطالبة منة الله عماد مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التى لا تعرف المستحيل

الأمن يكشف لغز اختفاء طالبة فى الشرقية

حكومة ناميبيا تعلن حظر تصدير الخامات التعدينية ومن أهمها الليثيوم

سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 11 يونيو 2023

"الشباب والرياضة" تجرى مقابلات شخصية لـ50 شابًا وفتاة من أبناء الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى