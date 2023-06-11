أحمد سعد: بحب الصيف فى مصر وبستمتع بالأجواء الحلوة والناس اللذيذة

يحرص الفنان أحمد سعد على التواصل مع جمهوره بصفة مستمرة، فيشارك تفاصيل حياته اليومية والفنية عبر صفحاته الرسمية على موقع إنستجرام.

ونشر "سعد" صورًا جديدة له خلال قضائه إجازة صيفية برفقة أسرته في إحدى المدن الساحلية كنوع لدعم السياحة في مصر، وعلق عليها قائلًا: "بحب الصيف في مصر وبستمتع بالأجواء الحلوة والناس اللذيذة".

من جهة أخرى، كانت آخر أعمال المطرب أحمد سعد أغنية بعنوان "فوق واتعلم" التي طرحها خلال الأيام الماضية وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية تميل إلى نوعية الأغنيات المقسومة مع كل من الملحن الغنائي وليد سعد، والموزعين الموسيقيين أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، ومهندس الصوت هاني محروس.