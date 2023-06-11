الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أريد أن أكون حرًا".. آخر كلمات أشرف أبو زيد قبل وفاته

أشرف أيو زيد
أشرف أيو زيد

أعلن منذ قليل الفنان الشاب كريم أيو زيد، وفاة شقيقه متوفى منذ قليل، أشرف أبو زيد، نجل الكاتب الراحل محمود أبو زيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

نشر كريم عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك معلقًا: لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله.. البقاء لله أخي أشرف محمود أبوزيد في ذمه الله، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.

آخر ما كتبه أشرف أبو زيد قبل وفاته

وكان قد نشر أشرف أبو زيد منذ أيام على صفحته عبر فيس بوك منشور قائلًا: «طيب أكثر من اللازم.. لست طيبًا ولكني لا أستطيع، لا أستطيع أنّ أكون شئيًا آخر عن نفسي، أفضل أن أعيش حياة صغيرة أملكها على أن أعيش حياة كبيرة تملكني، أريد أنّ أكون حرًا، أريد أن أقطع صلتي بكل ما يُفرض عليّا واجبات لا أحبها».

كريم أيو زيد أشرف أبو زيد محمود أبو فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

3 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم.. مواجهات الأهلي مع الأندية المغربية في عقر دارها

منّة «طالبة كفرالشيخ» بعد توجيه الرئيس برعايتها حتى الجامعة: «أكبر تعويض عن أيام الشقا»

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال معمل المكافحة الحيوية لإنتاج طفيل التريكوجراما

تشكيل الأهلى أمام الوداد.. استبعاد مصطفى شوبير.. وعلى لطفى بديلاً لـ الشناوى

متحدثة «مفوضية اللاجئين»: مصر تتعامل بسخاء مع الوافدين من جميع الجنسيات (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى