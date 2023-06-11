"أريد أن أكون حرًا".. آخر كلمات أشرف أبو زيد قبل وفاته

أعلن منذ قليل الفنان الشاب كريم أيو زيد، وفاة شقيقه متوفى منذ قليل، أشرف أبو زيد، نجل الكاتب الراحل محمود أبو زيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

نشر كريم عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك معلقًا: لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله.. البقاء لله أخي أشرف محمود أبوزيد في ذمه الله، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.

آخر ما كتبه أشرف أبو زيد قبل وفاته

وكان قد نشر أشرف أبو زيد منذ أيام على صفحته عبر فيس بوك منشور قائلًا: «طيب أكثر من اللازم.. لست طيبًا ولكني لا أستطيع، لا أستطيع أنّ أكون شئيًا آخر عن نفسي، أفضل أن أعيش حياة صغيرة أملكها على أن أعيش حياة كبيرة تملكني، أريد أنّ أكون حرًا، أريد أن أقطع صلتي بكل ما يُفرض عليّا واجبات لا أحبها».