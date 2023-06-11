نهال عنبر تتمنى فوز الأهلى على الوداد: "يا رب يفرح مصر"

حرصت الفنانة نهال عنبر على دعم لاعبي النادي الأهلي المصري قبل مواجهته المرتقبة مساء اليوم ضد فريق الوداد المغربي والمقرر أن تقام في العاشرة مساء على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت نهال عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" صورة لشعار النادي الأهلي المصري وشعار نادي الوداد المغربي وعلقت عليها: "يا رب الأهلي النهاردة يفوز إن شاء الله ببطولة دوري أبطال إفريقيا ويفرح مصر كلها".

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي، على ستاد مركب محمد الخامس، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الأول بنادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد الماضي، أحرز الهدفين محمود كهربا وبيرسي تاو، وهدف الوداد سيف الدين بوهرة.