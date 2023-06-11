استعدادات انعقاد المؤتمر الثاني عن “تطبيقات السياحة الصحية” بشرم الشيخ سبتمبر القادم

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في فعاليات الاجتماع التحضيري الأول بالقاهرة استعدادا لانعقاد المؤتمر الثاني عن "تطبيقات السياحة الصحية المصرية" بمدينة شرم الشيخ والذي سيقام في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر القادم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد حضر فعاليات الاجتماع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، واللواء طبيب عصام القاضي مقرر عام المؤتمر، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، وعدد من السفراء والقامات العلمية، وقيادات العمل الوطني في مجالات السياحة والصحة والتعليم، بالإضافة إلى رجال الأعمال الوطنيين.

واستهل المؤتمر بالسلام الوطني والوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن الدعم اللا محدود من رئيس الجمهورية للقطاع السياحي يعطى الأولوية والأهمية له باعتبار أن صناعة السياحة وقطاعها العريض لا يستوعب فقط العمالة المباشرة، ولكن يمتد تأثيره المباشر على أكثر من 90 مهنة وحرفة تحقق الدخل غير مباشر للملايين من المواطنين.

ولفت إلى أن هذا يجعلنا اليوم في هذا اللقاء التحضيري نتشارك ونناقش ونفكر برؤية جديدة للترويج للسياحة الصحية المصرية بشكل عالمي يليق بالمقومات والإمكانات التي تمتلكها المقاصد السياحية المصرية في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، وهو الذي يتطلب وضع إستراتيجية للتسويق والترويج للسياحة العلاجية سواء في وسائل الإعلام أو داخل البورصات والمعارض السياحية الدولية، بجانب عقد المؤتمرات المتخصصة في مجال السياحة العلاجية، مع استضافة المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال للوقوف على أحدث المناهج والتقنيات والوسائل التكنولوجية، وبالتالي الحصول على شهادات دولية معتمدة.

وأضاف محافظ أسوان بأننا نسعى جاهدين بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة للاستثمار الأمثل للتنوع في المقومات الطبيعية الفريدة والمنتج السياحي لأسوان، وهو الذي يظهر جليًا في تعدد الأنماط السياحية الأثرية والبيئية والنيلية والدينية وللسفاري والصيد والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى توافر مراكز الاستشفاء والاستجمام، موضحا بأن أسوان تتمتع بشهرة واسعة في مجال السياحة العلاجية حيث إنها مصنفة عالميًا بشهادة اللجان المتخصصة لاحتواء رمالها الساخنة على أعلى نسب للعناصر، والإشعاعات المناسبة (الأشعة فوق البنفسجية، مع انخفاض نسبة الرطوبة) لعلاج الكثير من الأمراض مثل (الروماتيزم، والروماتيد، والجلدية).

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