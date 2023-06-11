الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ديلي ميل

تفاصيل مثيرة فى نجاة 4 أطفال تاهوا بغابات الأمازون لمدة 40 يوما (صور)

الامازون
الامازون

كشفت صحيفة “ديلي ميل" البريطانية تفاصيل جديدة في نجاة مجموعة من الأطفال ظلوا داخل غابات الأمازون لمدة 40 يوما بعد سقوط الطيارة التي كانت تقلهم ووفاة الطيار والأشخاص البالغين على متن الطائرة باستثناء الأطفال.

وأوضحت الصحيفة في تقرير اليوم أنه تم العثور بأعجوبة على أربعة أطفال، تتراوح أعمارهم بين سنة وأربع وتسع سنوات و 13 عاما أحياء، ويرجع ذلك إلى دور الفتاة الكبرى البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا حيث اعتنت بإخوتها الصغار ووفرت لهم الطعام من الغابة والشراب بجانب حمايتهم من أخطار الحيوانات المفترسة والثعابين.

لحظة العثور على الأطفال


حادث مأسوي

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وأشارت الصحيفة إلى أن الأطفال نجوا من حادث تحطم طائرة منذ أكثر من شهر في غابات الأمازون، حيث جذبت قصة الأشقاء الأربعة الذين نجوا لمدة 40 يومًا بمفردهم في غابة الأمازون بعد حادث تحطم طائرة قتلت فيه والدتهم انتباه العالم، لكن لا يزال هناك بطل مجهول في عملية الإنقاذ.

الطائرة المحطمة


يُفترض أن كلب البحث البلجيكي شيبرد ويلسون، البالغ من العمر ستة أعوام ، فقد قبل أيام قليلة من العثور على الأشقاء بعد أن هرب من معالجه، إلى أن عثرت فرق الإنقاذ على آثار أقدامه بالقرب من الأطفال.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكلب المخلص ظل مع الأطفال لعدة أيام قبل أن يفقد مرة أخرى، وعلى الرغم من أنه أثبت أنه مهم في مهمة البحث، التي أطلق عليها اسم "Esperanza".
كان الأشقاء، ليزلي ، 13 عامًا ، سوليني، تسعة أعوام، تيان نورييل، خمسة أعوام، والطفل كريستين الذي احتفل بعيد ميلاده الأول أثناء وجوده في الغابة المطيرة، كانوا يسافرون في طائرة خفيفة في الأول من مايو عندما تحطمت، حيث أدى الحادث إلى مقتل كل من كان على متنها. 


أعلن المسؤولون في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية عن إنقاذهم يوم الجمعة، ما كتب نهاية سعيدة لهذه الملحمة حيث قام مئات من الباحثين بتمشيط غابات مطيرة بحثًا عن الصغار، بمساعدة كلاب البحث وطائرات الهليكوبتر.
وأكبر الأطفال الكولومبيين الأربعة الذين نجوا لمدة 40 يومًا في غابة الأمازون هي فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا كانت تعتني بأشقائها الصغار.
وقال أحد أعضاء فريق الإنقاذ: "حاول شريكي التواصل معه، لكن الكلب خاف وخرج وضاع في الغابة مرة أخرى".
وقالت  جدة درين، بعد الإنقاذ: "أنا ممتنة جدًا، لأنه عثر على الأطفال".
وأوضحت أن الشقيقة الكبرى كانت معتادة على رعاية الثلاثة الآخرين عندما كانت والدتهم في العمل، وهو ساعدهم على البقاء على قيد الحياة في الغابة.

الأمازون جبال غابات الأشقاء تحكم كائرة

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