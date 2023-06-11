"الحوار الوطنى".. حزب الوفاق يؤيد تفرغ النواب للعمل البرلمانى

علق النائب السابق حمدى الفخراني ممثل حزب الوفاء، على مناقشات قانون التفرغ بالنسبة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وطالب خلال كلمته في مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، بزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنسبة 15%، على الأقل.

وأضاف أن ذلك بما يتناسب مع الزيادة السكانية المستمرة، موضحًا أن عدد الناخبين زاد بنسبة 5% سنويًا، وهو ما يتطلب زيادة عدد المقاعد في المجلسين بنسبة تتماشى مع الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن زيادة عدد أعضاء المجالس النيابية يتطلب منا أن نحصل على قواعد البيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد أنه مع تفرغ كل النواب للعمل البرلماني، خاصة وأن مفهوم المواطن عن النائب أنه نائب الخدمات، لذلك كان أعضاء مجلس النواب يقومون بعمل غير نيابي.