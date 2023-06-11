الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صالون "الدستور" الثقافى يناقش العلاج بالفلسفة والفن.. غدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يناقش صالون "الدستور" الثقافي عبر ندوته السادسة؛ وتحت عنوان "العلاج بالفلسفة والفن"، فى تمام السادسة من مساء الإثنين الموافق 29 مايو الجاري بقاعة ندوات جريدة "الدستور"، بحضور الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويقدم الندوة ويديرها كل من حسام الضمراني وسارة ساويرس.

ويشارك فى الندوة كل من الدكتور مصطفى النشار، رئيس الجمعية الفلسفية المصرية واحد من أهم المفكرين والفلاسفة المصريين المعاصرين، الدكتورة رشا طموم أستاذ الموسيقى، ومقررة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، بالمجلس الأعلى للثقافة، وفيفي عبد الشهيد، أخصائية الدعم النفسي والمعالج بالفن، وهاجر صلاح المتخصصة فى العلاج بالفن.

ويناقش الصالون عدد من المحاور؛ أبرزها واقع العلاج بالفن فى الغرب، وكيف نستفيد من العلاج بالفن فى مجتمعنا المصرى والمجتمعات العربية، كما نستعرض ابرز التجارب الجديدة فى العلاج بالفلسفة فى الغرب وإيطاليا وكيف نطبق التجربة فى مجتمعنا المصري، وما هى قصة عيادات العلاج بالفلسفة فى ايطاليا، والتحديات التى تواجه العالج بالفن والفلسفة فى مصر، ورؤيتهم لإستشراف مستقبل العلاج بالفن والفلسفة فى مصر.

ما هو العلاج بالفن؟

وفقاً للجمعية الأميركية للعلاج بالفنّ فإنّ هذا العلاج يستخدم التواصل غير اللفظي للتعبير عن المشاعر والأفكار. يختار المعالج بالفن الأساليب الفنية المناسبة لتعكس حالة المريض العاطفية. تشجيع المريض على تكوين لغة مجازية ورمزية تعيد بناء شخصيته من جديد.

كان منهج العلاج النفسي من أقدم أشكال فن العلاج النفسي. يوظف هذا المنهج عملية النقل بين الاخصائي والعميل الذي يقوم بالفن. يفسر الأخصائي رمزية التعبير عن الذات للعميل كمنقول في الفن ويثير تفسيرات من العميل. لم يعد تحليل النقل عنصرا.

يشمل العلاج بالفن الحالي عدد كبير من المناهج الأخرى مثل: تركيز شخص، المعرفي، السلوك، السرد، انظمة العائلة وأكثر من ذلك. تنطوي مبادئ العلاج بالفن على الإنسانية والإبداع والتوفيق بين الصراعات العاطفية وتعزيز الوعي الذاتي ونمو الشخصية.

صالون الدستور الثقافي العلاج بالفلسفة والفن جريدة الدستور الجمعية الفلسفية المصرية الدكتور مصطفى النشار الدكتورة رشا طموم فيفي عبد الشهيد هاجر صلاح

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

محمود فوزى: الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة غير صحيح.. والرئيس يستكمل مدته الدستورية كاملة

بسبب نقص المخزون السمكى.. تقرير الخبراء يكشف دوافع هجوم "القرش" على السائح الروسى

أهالى القطورى بالعياط يناشدون وزير الرى بإنقاذ مصرف اللبينى من التلوث

تأجيل سحب السوبر من النادي الأهلي لـ 26 أغسطس

محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى