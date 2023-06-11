الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب العقوبات.. جونسون يواجه حرمانه من التواجد فى البرلمان البريطانى

جونسون
جونسون

يواجه بوريس جونسون حظرا على غرار النائب "جون بيركو" من مجلس العموم البريطاني، كعقاب له على هجومه على لجنة الامتيازات في البرلمان.

عقوبات جديدة

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انقسامات وخلافات.. استقالة بوريس جونسون من البرلمان تعصف بحزب المحافظين


وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التهديد يأتي في ظل مخاوف من حلفاء بوريس من أن ينضم ساسة حزب العمال "المنتقمون" إلى نواب حزب المحافظين "باتسي" للمطالبة بفرض عقوبات جديدة على رئيس الوزراء السابق.


وتابعت أن لجنة الامتيازات القوية ستجتمع غدًا لاتخاذ قرار بشأن استقالة جونسون المفاجئة واتهامه للجنة بمطاردته.


يُعتقد أن اللجنة - التي ترأسها وزيرة حزب العمل السابقة هارييت هارمان - ستظل تصر على تقديم تقريرها حول ما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان، بشأن انتهاكات حكومة جونسون السابقة ومجلس العموم، ثم صوّت عليه النواب.


وأوضحت الصحيفة أنه في الليلة الماضية، كانت هناك أيضًا اقتراحات بأن تسعى اللجنة، التي تتمتع بأغلبية من حزب المحافظين، إلى معاقبة جونسون من خلال حرمانه من المرور التقليدي إلى مجلس النواب الذي تم تسليمه إلى النواب السابقين.


كانت تلك هي العقوبة التي تم فرضها على رئيس مجلس النواب السابق جون بيركو بعد إدانته العام الماضي بتهمة التنمر على موظفي مجلس العموم.


جاء التهديد عندما ادعى مصدر مقرب من لجنة الامتيازات أن هجوم جونسون على لجنة التحقيق كان "هجومًا على مجلس العموم بأكمله - وليس اللجنة - لأن مجلس النواب هو الذي يصوت على التقرير النهائي، وليس لجنة".


قال أحد النواب البارزين: "هناك عقوبات محدودة على النواب السابقين، لكن حرمانه من تصريح دخول النائب السابق التقليدي إلى المكان هو بالتأكيد إحدى هذه العقوبات".


حذر عضو البرلمان العمالي، السير كريس براينت، بأن جونسون قد يواجه مزيدًا من الازدراء بتهم البرلمان بسبب "هجومه النرجسي" على النواب الذين يحققون معه.


وقال السير كريس، الذي تنحى كرئيس للجنة الامتيازات بعد أن أدلى بتعليقات تنتقد جونسون  إن رئيس الوزراء السابق "سرب فعليًا'' تقرير اللجنة الذي لم يُنشر بعد.

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