الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انقسامات وخلافات.. استقالة بوريس جونسون من البرلمان تعصف بحزب المحافظين

جونسون
جونسون

قال وزير رفيع المستوى في مجلس الوزراء البريطاني، إن الأزمة تصاعدت داخل حزب المحافظين بسبب رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون بعد تقديمه استقالته من البرلمان "مجلس العموم".

كواليس استقالة جونسون

txt

صحيفة بريطانية تكشف المستقبل السياسى لـ بوريس جونسون

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه رغم استقالة جونسون يوم الجمعة في نوبة من الغضب بشأن نتائج التحقيق في فضيحة "بارتي جيت"، فإن وزير الطاقة، جرانت شابس، نفى مزاعم أن لجنة الامتيازات في البرلمان، والتي تجري التحقيق في تجاوزات الحكومة البريطانية السابقة برئاسة جونسون وتعاملها مع أزمة فيروس كورونا كانت متحيزة أو أن جونسون قد أجبر من قبل "المؤسسة" على الاستقالة.
وأشار شابس إلى أنه من الخطأ القول إن رئيس الوزراء، ريشي سوناك، وعد جونسون بأن العديد من حلفائه الرئيسيين سيحصلون على البراءة في اجتماع رئيسي الإثنين الأسبوع الماضي.
وقال شابس لشبكة سكاي نيوز "في بعض الأحيان، لن يكون بوريس في كل التفاصيل- لا أعرف ما إذا كان هذا هو ما حدث في هذه الحالة بالذات".
وأشار شابس إلى أن لجنة الامتيازات لديها أغلبية من المحافظين، وقال إنه ينبغي السماح لأعضاء البرلمان السبعة "بمتابعة عملهم".
وأضاف وزير الطاقة: "أنا متأكد من أن لديه العديد من الأشياء الأخرى التي يريد القيام بها والقيام بها".
رفض شابس اقتراحات نواب حزب المحافظين مثل جيك بيري، الذي زعم أن رئيس الوزراء السابق قد طرد، قائلا: "لا أشعر أن هذا حدث إنه الشخص الذي أبعد نفسه عن المشهد السياسي الحالي".
وقال جوتو هاري، مدير الاتصالات الأخير لجونسون في مجلس الوزراء، إن جونسون قرر الرحيل بشروطه الخاصة بدلاً من محاولة التبرير لأي نتائج متوقعة للجنة الامتيازات، حيث يُعتقد أن اللجنة أوصت بوقف عضويتة في البرلمان لأكثر من 10 أيام، وهو ما كان من المحتمل أن يؤدي إلى انتخاب ثانوي وكان جونسون يخاطر وقتها بخسارة مقعده.
وقال هاري إن خطط جونسون الفورية ستكون "تضميد جراحه".
أفاد حزب العمال بأن الانتخابات العامة هي الطريقة الوحيدة لوقف الفوضى في حزب المحافظين التي ابتليت بها البلاد.

txt

مصير غامض.. آمال بوريس جونسون تتحطم فى العودة للسياسة مجددًا

الاستقالة المحافظين جونسون نواب رئيس الوزراء البريطاني السابق

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"إي فاينانس" توقع بروتوكول تعاون مع "EG-CERT" لتعزيز التحول الرقمي وأمن المعلومات

بسبب نقص المخزون السمكى.. تقرير الخبراء يكشف دوافع هجوم "القرش" على السائح الروسى

محمود فوزى: الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة غير صحيح.. والرئيس يستكمل مدته الدستورية كاملة

أهالى القطورى بالعياط يناشدون وزير الرى بإنقاذ مصرف اللبينى من التلوث

القاصد يستقبل لجنة من "التعليم العالي" لمتابعة جاهزية برامج الكليات بجامعة المنوفية الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يوم التنحي

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى