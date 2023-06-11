الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ألسن القناة تقدم دورات فى المحادثة الإنجليزية والفرنسية والألمانية لطلاب المدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن مركز الألسن للتدريب والترجمة التابع لكلية الألسن بالجامعة يستعد لاستقبال الإجازة الصيفية، بمجموعة من الدورات التدريبية المقدمة لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في المحادثة باللغات (الإنجليزية والفرنسية والألمانية).

مؤكدا على أن الجامعة تؤدي دورها ومسئوليتها المجتمعية نحو المجتمع وأفراده بمختلف طوائفهم، وفي إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة- فقد أشاد رئيس الجامعة بالدورات المقدمة لطلاب وتلاميذ ما قبل التعليم الجامعي بصفة خاصة؛ لما تقوم به من إعداد وتأهيل الطالب للحياة الجامعية، فضلًا عن إكسابه الخبرات والمهارات المختلفة، وتأتي على رأسها مهارة اكتساب المحادثة باللغات المتنوعة.

تقام الدورات بإشراف عام الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، وإشراف تنفيذي الدكتور وليد شعبان وكيل كلية الألسن لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهال الليثي مدير المركز.

ويقوم بالتدريب خلالها نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والمدربين المتخصصين، بالاستعانة بمعامل اللغات المتطورة لكلية الألسن، ومن خلال مقررات دراسية تدريبية متقدمة.

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