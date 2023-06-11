الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يستقر على بديل عواد فى الموسم المقبل

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن فتح باب المفاوضات بقوة مع أحمد ميهوب، حارس مرمى فريق غزل المحلة، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن محمد عبدالمنصف، حارس الزمالك، رشح اسم ميهوب للتعاقد معه في الموسم المقبل بعد متابعته مع ناديه في مسابقة الدوري وأثنى على مستواه بشكل كبير.

وأشار المصدر إلى أن ميهوب سيكون بديلًا لمحمد عواد مع الزمالك في الموسم المقبل، مع اقتراب رحيل الأخير عن الفريق وعدم استمراره.

ويسعى مسئولو الزمالك لضم حارس مرمى صغير السن ويكون رقم 2، على أن يكون محمد صبحي هو الحارس الأساسي للفريق للتخلص من صداع المشاركة الأساسية.

ويتبقى في عقد عواد موسم واحد مع الزمالك وبات قريبًا من الرحيل في الموسم المقبل، حيث يميل مسئولو القلعة البيضاء إلى بيعه والاكتفاء بتجديد عقد محمد صبحي فقط، خاصة أنه يقدم مستويات مميزة مع الفريق.

الزمالك نادي الزمالك أحمد ميهوب غزل المحله فريق غزل المحلة محمد عبد المنصف

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