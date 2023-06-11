كيفية الاستعلام عن فواتير الكهرباء 2023 وطرق سدادها إلكترونيًا

أتاحت وزارة الكهرباء الاستعلام عن فواتير الكهرباء إلكترونيًا لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة التي يتم فيها المحاسبة في نهاية الشهر بعد الاستهلاك الفعلي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فواتير الكهرباء 2023، وكيفية تسديدها.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023

يستطيع أصحاب العدادات القديمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونيًا من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي الضغط زيارة موقع وزارة الكهرباء والطاقة أو الضغط على الرابط التالي http://www.moee.gov.eg ، ثم اختيار أيقونة خدمات، واختيار الاستعلام عن الفواتير، فتظهر قائمة بشركات الكهرباء المنتشرة على مستوى الجمهورية، ثم اختر الشركة التي تتبعها، ثم ادخل قراءة العداد، ثم ادخل الكود الخاص بك، واضغط استعلام، يظهر لك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

سداد فاتورة الكهرباء

وفرت وزارة الكهرباء سداد فاتورة الكهرباء الكترونيًا بالإضافة إلى الطريقة التقليدية في دفع فواتير الكهرباء من خلال محصل الكهرباء ، أو بعض الطرق الجديد في سداد فاتورة الكهرباء وهي الدفع من خلال المحفظة البنكية ، والدفع من خلال محافظ شركات المحمول ، ومن خلال منافذ التحصيل الإلكتروني، وتتضمن «البريد، سداد، فوري، ضامن، مصاري، ممكن، Bee، أمان».

ويستطيع المواطنين سداد فاتورة الكهرباء الكترونيًا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة كهرباء شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أو الضغط على الرابط التالي

https://ncedc.gov.eg/AhliPayment

ثم اكتب رقم المشترك وهو كود السداد الموجود على فاتورة الكهرباء، ثم الضغط على زر استعلام، واتبع الخطوات التي تجدها أمامك، من إدخال رقم الفيزا كارد وكتابة ccv وهو الرقم السري الموجود على خلفية الكارت وكتابة قيمة الفاتورة ليتم خصمها مباشرة من الفيزا، وهذه الخدمة تتيحها بعض شركات الكهرباء وليست جميعها.